İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Yenikarpuzlu beldesinde çeltik kurutan üreticileri ziyaret etti.

Beldede Belediye Başkanı Ufuk Atalay, belediye meclis üyeleri, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ve üreticiler tarafından karşılanan Sevgili, çeltik kurutulan alanları ziyaret etti.

Üreticilerden çeltiğin verim, fiyat ve hasat durumu hakkında bilgi alan Sevgili, hasadın hayırlı olmasını diledi.

- Sultanköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifine yeni kepçe alındı

İpsala Sultanköy Tarımsal kalkınma Kooperatifince kepçe satın alındı.

Kepçe için köy meydanında kurban kesildi, dua edildi,

Kooperatif Başkanı Zeki Karakaş, ortaklarına daha iyi hizmet vermek için aldıkları kepçenin hayırlı olmasını dileyerek, kepçenin kanal yataklarının temizlenmesi ve deşarj edilmesi gibi projelerde kullanılacağını ifade etti.

- Din görevlileri yemekte bir araya geldi

İpsala'da din görevlileri Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen yemekte buluştu.

Devlet Su işleri Tesisleri'nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar, İlçe Vaizi Hamza Pala, emekli hocalar ve din görevlileri katıldı.

Ünsal, yaptığı konuşmada, camilerin ibadet yeri olmasının yanı sıra toplumu birleştirici özelliği ile maneviyatı güçlendiren güzide mekanlar olduğunu söyledi.

Camilerin kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güçlendiği kutsal yerler olduğunu belirten Ünsal, "Cami ve din görevlileri ayrılmaz bir bütündür. Biz de camilerimiz için imkanlarımız ölçüsünde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimizin toplumumuza yerleştirilmesinde ve yaşatılmasında önemli görevler icra eden din görevlilerimizin bu özel haftasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

Bayraktar da din görevlilerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.