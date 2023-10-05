Edirne'deki festivalde vatandaşlara 1 tondan fazla tava ciğeri dağıtılacak

Edirne'de yarın başlayacak Uluslararası 11. Bando ve Ciğer Festivali'nin son gününde vatandaşlara 1 tondan fazla tava ciğeri dağıtılacak.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, Selimiye Meydanı'nda vatandaşlara ciğer dağıtarak festivale davet etti.

Dinar, AA muhabirine yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçinin festival için Edirne'ye geleceğini söyledi.

"Edirne'ye gel, ciğerimi ye" temasıyla düzenlenecek festival öncesi hazırlıkların tamamlandığını belirten Dinar, şunları kaydetti:

"Yarın Edirne'nin düğünü başlıyor. Dünyanın en lezzetli ve en eğlenceli festivali kentimizde düzenleniyor. Halkımızı davet etmek için Selimiye Meydanı'na çıktık, bu arada kendilerine meşhur tava ciğerini ikram ettik. Edirne 3 gün hem lezzete hem eğlenceye doyacak. Herkesi festivale bekliyoruz. Festivalde dağıtılmak üzere 1 tonun üzerinde ciğer hazırladık."

- Festival programı

Festival, yarın Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Festival boyunca kentin çeşitli noktalarında Edirne Belediyesi Bandosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Bulgaristan Dobriç Bandosu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Fanfara Mezzo Forte Otopeni Primaria Bandosu, Seferihisar Belediyesi Bandosu, İzmit Belediye Bandosu konser verecek.

"Ciğer ve biber" söyleşisinin de gerçekleşeceği festivalin son gününde Saraçlar Caddesi'nde "Acı biber ve ciğer yeme" yarışmaları düzenlenecek.

Pazar günü vatandaşlara tava ciğeri dağıtımıyla festival sona erecek.