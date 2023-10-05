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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yancıkçışahin Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:49
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yancıkçışahin Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, ziyarette mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'yi hak ettiği değere ve güzel günlere kavuşturacaklarını belirtti.

        Mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet ettiklerini ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Hepimizin ortak derdi, ortak sevdası Edirne. Gerçekten bizim sevdamız da, derdimiz de, gönlümüz de Edirne'de. Bugün 40 tane hayalimiz varsa, bu 40 hayalin 40'ı da Edirne üzerine kurulu şu mahalle bu mahalle demeden. Şu parti o parti demeden. Edirne'deki her bir hemşerimle, bir olacağız, birlik olacağız. Hep Birlikte Edirne diyeceğiz Edirne'mizi, hak ettiğimiz değere ve güzel günlere kavuşturacağız."

        İba'ya ziyaretinde AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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