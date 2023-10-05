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        AK Partili İba partisinin olağanüstü kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin hayırlı olmasını diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:07
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        AK Partili İba partisinin olağanüstü kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin hayırlı olmasını diledi.

        İba, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" şiarıyla kurulan AK Parti'nin, 3 Kasım 2002’den bu yana girdiği her seçimde milletin derin teveccühüne mazhar olduğunu belirtti.

        AK Parti'nin kendisine gösterilen güveni karşılıksız bırakmadığını belirten İba, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırdığını ifade etti.

        İba, 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti'nin bugüne kadar birçok sınavdan geçtiğini tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlattığını vurguladı.

        AK Parti'nin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

        "Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz.

        Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır.

        Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı ak davanın birer neferleri olarak bizler, eski yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız."

        İba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açısıyla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koyacaklarını belirtti.

        "Hep yeni, hep ileri" diyerek eser ve hizmet politikalarını bir üst lige çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan İba, "Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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