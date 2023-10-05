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        Edirne'deki okulların çevresinde eş zamanlı denetim yapıldı

        Edirne'de polis ekipleri, 40 okulun çevresinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:31 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:36
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        Edirne'deki okulların çevresinde eş zamanlı denetim yapıldı
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        Edirne'de polis ekipleri, 40 okulun çevresinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik şube müdürlüklerine bağlı personeller kent merkezi ve ilçelerdeki 40 okulun çevresinde denetim yaptı.

        Denetimlerde şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Toplama kontrolünden geçirildi.

        Ekipler ayrıca okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmeleri, öğrencilere satış yapmamaları konusunda uyardı.

        Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

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