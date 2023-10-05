Edirne'deki okulların çevresinde eş zamanlı denetim yapıldı
Edirne'de polis ekipleri, 40 okulun çevresinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Edirne'de polis ekipleri, 40 okulun çevresinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik şube müdürlüklerine bağlı personeller kent merkezi ve ilçelerdeki 40 okulun çevresinde denetim yaptı.
Denetimlerde şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Toplama kontrolünden geçirildi.
Ekipler ayrıca okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmeleri, öğrencilere satış yapmamaları konusunda uyardı.
Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.