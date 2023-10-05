Edirne'de asayiş Edirne'de, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde gümrük kaçağı 962 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edirne'de, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde gümrük kaçağı 962 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'dan yurda giriş yapan bir otomobili Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki kontrol noktasında durdurdu.

Uyuşturucu arama köpeğinin destek verdiği aramada, gümrük kaçağı 962 cinsel içerikli hap, içki, otomobil parçası, çay ve elektrikli ısıtıcı gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi

Şüpheliler Ç.H. ve Y.H. hakkında tahkikat başlatıldı.

- Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan A.B, evinin yakınına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

A.B, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.