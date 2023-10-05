İnşaatı süren Trakya Üniversitesi Camisi'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 4 yıl önce başlayan cami inşaatına herkesin katkı sunduğunu söyledi.

Katkıların bundan sonra da süreceğine inandığını belirten Sezer, "Ben şuna inanırım. Allah herkese hayır yapmayı nasip etmez. Hayır da ancak nasiple olacak bir iştir. Dolayısıyla insanın çok zengin olması, çok varlıklı olması onun aynı zamanda bir hayırsever olması anlamına gelmez. İnsanın yaşantısı neyse onla da karşılık bulur. Biz ecdadımız bize neyi bırakmışsa, ona talibiz. O şekilde yaşamaya talibiz. İnşallah Allah bizi de öldükten sonra bununla sual eder." diye konuştu.

Sezer, Trakya Üniversitesi'nin bir camisinin olmamasının üzücü olduğunu dile getirdi.

İnşaatı biran önce tamamlamak için herkesin elinden ne geliyorsa yapması gerektiğini ifade eden Sezer, "Hangi kapı çalınacaksa o kapıya beraber gidelim ve bir an önce camimizi bitirelim, örnek bir cami külliyesiyle beraber. Bu önemli işte bizim de bir katkımız olsun." dedi.

Hayırseverlerin caminin yapımını üstleneceğine inandığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Rektör hocamız ne diyorsa biz onu yapacağız. 20 kadar ilimizi aradık. Valilerimizden istirham ettik cuma namazlarında yardım toplansın diye. 20 ilimizde toplanacak inşallah. 81 ilimizi bu şekilde tamamlayacağız. Onun dışında da tanıdığımız kim varsa onları da bu işe seferber etmek için ben kendim çalışacağım. Burada iş adamlarınız vardır, mal bu tür şeylere harcanınca eksilmez. Daha da bereketlenir, çoğalır. Dolayısıyla iş adamlarımızın da bu manada yardımlarını eksik etmemelerini istirham ediyoruz. Eksik kalan böyle hayır işlerimiz inşallah biz görev yaparken tamamlanır. Hep beraber gelip burada da duamızı ederiz, bu işe gönül koyan insanların ölmüşlerine de rahmet okuruz."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversitelerinin devlet üniversiteleri arasında camisi olmayan tek üniversite olduğunu belirtti.

Cami inşaatının birçok zorlu süreci geride bıraktığını ifade eden Tabakoğlu, "Bundan sonra sanki daha hızlı gidecekmiş gibi bir his var. Bu toplantıyla bir farkındalık oluşturmak bir çabanın var olduğunu göstermek istedik. Hayırseverlere bir kapının var olduğunu, burada bir imkanın var olduğunu göstermek istedik. Sayın Valimiz bize sahip çıktı. Çok teşekkür ediyoruz, eksik olmasın. Bizzat burada olması onun bir desteğidir. Hem maddi hem manevi destekleri var. Buraya gelip de bu cemiyete katılan herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Cami Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Rasim Özgün de kaba inşaatı biten caminin ince işçiliğinin başlayacağını, bundan sonraki maliyetleri hayırseverlerin katkılarıyla karşılayacaklarına inandığını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ney dinletisinin de yer aldığı program cami inşaatının gezilmesiyle sona erdi.

Programa Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, akademisyenler, hayırseverler ve iş insanları katıldı.