Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 08:47 Güncelleme: 06.10.2023 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        U.Ş'nin kullandığı 34 CKG 718 plakalı otomobil, Bahriye Üçok Caddesi'nde F.Z.K. idaresindeki 34 ERA 835 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü F.Z.K. ve motosikletteki yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        "Hayal kırıklığı"
        "Hayal kırıklığı"
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!

        Benzer Haberler

        İnşaatı süren Trakya Üniversitesi Camisi'nin bilgilendirme toplantısı yapıl...
        İnşaatı süren Trakya Üniversitesi Camisi'nin bilgilendirme toplantısı yapıl...
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'deki okulların çevresinde eş zamanlı denetim yapıldı
        Edirne'deki okulların çevresinde eş zamanlı denetim yapıldı
        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde, 99 yılda 195 farklı tohum geliştir...
        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde, 99 yılda 195 farklı tohum geliştir...
        AK Partili İba partisinin olağanüstü kongresinin hayırlara vesile olmasını...
        AK Partili İba partisinin olağanüstü kongresinin hayırlara vesile olmasını...