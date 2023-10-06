Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de kaçakçılık operasyonu

        Edirne'de, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 73 bin 400 makaron ve 8 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:06 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kaçakçılık operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 73 bin 400 makaron ve 8 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şüphelisinin evinde arama yaptı.

        Aramada 73 bin 400 makaron, 8 sigara sarma makinesi ve 3 kilogram tütün ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!

        Benzer Haberler

        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        İnşaatı süren Trakya Üniversitesi Camisi'nin bilgilendirme toplantısı yapıl...
        İnşaatı süren Trakya Üniversitesi Camisi'nin bilgilendirme toplantısı yapıl...
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'deki okulların çevresinde eş zamanlı denetim yapıldı
        Edirne'deki okulların çevresinde eş zamanlı denetim yapıldı
        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde, 99 yılda 195 farklı tohum geliştir...
        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde, 99 yılda 195 farklı tohum geliştir...