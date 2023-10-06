Edirne'de kaçakçılık operasyonu
Edirne'de, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 73 bin 400 makaron ve 8 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Giriş: 06.10.2023 - 09:06 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:28
Edirne'de, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 73 bin 400 makaron ve 8 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şüphelisinin evinde arama yaptı.
Aramada 73 bin 400 makaron, 8 sigara sarma makinesi ve 3 kilogram tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.