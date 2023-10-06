Edirne'de girişimci kadınlara "finansal okuryazarlık" eğitimi verildi

Edirne'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca desteklenen 35 girişimci kadına "finansal okuryazarlık" eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Bankası Edirne Merkez Şube Müdürü Yavuz Kotan tarafından Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi Uygulama Binasında verilen eğitimde, bankacılık işlemleri, finans yönetimi, aile bütçesi ve yatırım gibi konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, eğitimlere çok önem verdiklerini belirtti.

"Eğitim ailede başlar" ilkesinden hareketle çalışmalar yapıldığını aktaran Özbaş, şunları kaydetti:

"Aile kurumu, yapısı ve işlevleri bakımından alternatifi olmayan bir kurumdur. Sağlıklı bir ailesi yapısı, bir insanın hayatta sahip olabileceği en değerli hazinesidir. Aile bireylerinin bir birlerine sağlayacakları manevi güçler, olumlu değerler ve birliktelik duygusu, kişinin kendisinin ve ailesinin hayatta güçlü hissetmesini sağlayacak temel yapı taşıdır. 'Aile Eğitim Programları' kapsamında girişimci kadınlarımızın, annelerimizin ve anne adaylarının karşılaştıkları sorunları en aza indirmemiz amaçlanmaktadır. İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel kuruluşların işbirliği ile aileye yönelik çeşitli eğitim programları uygulamaya devam etmekteyiz."