ETB yerli otomobil Togg'u teslim aldı

Edirne Ticaret Borsası (ETB), Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobilini teslim almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Teknolojik bir devrim niteliğindeki projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını aktaran Öztürk, aracı teslim aldıklarında bir otomobilden ziyade gerçek anlamda yüksek teknolojili bir akıllı cihaz olduğunu gördüklerini vurguladı.

Togg'un kısa zamanda daha yaygınlaşacağını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Dünya ve Türkiye otomobil pazarında büyük başarılara imza atacağından şüphemiz yoktur. Birliğimiz öncülüğüne oluşturulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen otomobili borsamıza kazandırdık. Projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, otomobil fabrikasının kurulmasında etkin rol oynayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bakanlarımıza, tüm yatırımcı kuruluşlarımıza, çalışanlara ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Aracın borsamıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum."