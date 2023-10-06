11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali başladı Edirne'de 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali başladı.

Edirne'de 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali başladı.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılış programı kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören yapıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Belediye Bandosu, merhum Beyazıt Sansı'nın söz yazarı ve bestekarı olduğu "Tava Ciğer" şarkısını oğlu Seven Sansı'yla seslendirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konuşmasında, kente değer katacak çalışmalar yapmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Güzel bir festivalin başlangıcını yaptıklarını belirten Gürkan, "Festivale destek veren bando ekiplerine teşekkür ediyoruz. Edirne'nin tanıtımında çok önemli, yeri doldurulamayacak bir iş yapan ciğer ustalarına teşekkür ediyoruz. O hünerli elleriniz hiç dert görmesin." dedi.

Kentte 3 gün boyunca bando konserlerinin yapılacağını dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Festival kapsamında lezzetli tava ciğerimiz tüm konuklara ikram edilecek. 'Edirne'ye gel, ciğerimi ye' diyoruz. Edirne'mizde bugüne kadar yaptığımız gibi Edirne'nin isminin, sınırları aşan bir şehir olmasının önemini herkese anlatmaya devam edeceğiz. 2014 yılında 2 milyon olan turist sayımızı, 9 yılda nasıl 6 milyona çıkardıysak önümüzdeki 5 yılda da 10 milyona çıkartmak için gayret edeceğiz."

Açılış programına CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ciğer ustaları katıldı.

- Festival programı

Festival boyunca kentin çeşitli noktalarında Edirne Belediyesi Bandosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Bulgaristan Dobriç Bandosu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Fanfara Mezzo Forte Otopeni Primaria Bandosu, Seferihisar Belediyesi Bandosu, İzmit Belediye Bandosu konser verecek.

"Ciğer ve biber" söyleşisinin de gerçekleşeceği festivalin son gününde Saraçlar Caddesi'nde "Acı biber ve ciğer yeme" yarışmaları düzenlenecek.

Festival, pazar günü vatandaşlara tava ciğeri dağıtımıyla sona erecek.