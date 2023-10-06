Edirne'de 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde bandolar konser verdi
Edirne'de başlayan 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında bandolar kentin çeşitli noktalarında konser verdi.
Edirne'de başlayan 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında bandolar kentin çeşitli noktalarında konser verdi.
Festivalin açılış programının ardından Seferihisar Belediyesi Bandosu, Selimiye Meydanı'ndaki Mimar Sinan heykeli önünde sahne aldı. Bandonun seslendirdiği eserlere vatandaşlar da eşlik etti.
Bulgaristan Dobriç Bandosu Saraçlar Caddesi'nde konser verdi. Bulgaristan'dan kente ziyaret için gelenler de bandonun konserini dinledi.
Romanya'dan gelen Fanfara Mezzo Forte Otopeni Primaria Bandosu da Tahmis Meydanı'nda eserler seslendirdi.
Festival kapsamında Edirne Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu da kenttin çeşitli noktalarında konserler verecek. Festival yarın da çeşitli etkinliklerle sürecek.