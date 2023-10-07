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        Edirne'de ev sahibi ile kiracı arasındaki "depozito bedeli" icralık oldu

        Edirne'de, kiracısının 4 yıl önce verdiği depozite bedelinin yeni kiraya göre düzenlenmesini talep eden ev sahibi olumlu yanıt almayınca icra takibi başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:59
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        Edirne'de ev sahibi ile kiracı arasındaki "depozito bedeli" icralık oldu
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        Edirne'de, kiracısının 4 yıl önce verdiği depozite bedelinin yeni kiraya göre düzenlenmesini talep eden ev sahibi olumlu yanıt almayınca icra takibi başlattı.

        Edirne'de yaşayan F.S, 4 yıl önce kent merkezindeki bir dairesini aylık 1600 liraya K.M'ye kiraladı.

        K.M, kiranın yanı sıra bir aylık depozito bedeli olan 1600 lirayı da ev sahibine verdi.

        Taraflar, 4 yıl boyunca her yeni yıl kirada artış yaparak ev sahibi-kiracı ilişkisini sorunsuz sürdürdü.

        Ev sahibi ve kiracı 4 ay önce bir araya gelerek kiranın 5 bin liraya yükseltilmesinde anlaştı.

        Daha sonra ev sahibi F.S, kiracısına noter kanalıyla ihbarname göndererek 4 yıl önce verdiği depozito bedelinin de yeni kira oranı olan 5 bin liraya göre yatırılmasını talep etti.

        İhtarnameyi alan K.M, talebe olumlu yanıt vermeyince ev sahibi icra takibi başlattı.

        Bunun üzerine K.M. de avukatı aracılığıyla icra takibine itirazda bulundu.

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