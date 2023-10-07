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        Edirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kortej yürüyüşü ile devam etti

        Edirne Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında ciğerciler ve bandolar, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:40
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        Edirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kortej yürüyüşü ile devam etti
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        Edirne Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında ciğerciler ve bandolar, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Festival ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

        İki Köprü Arası mevkisinde ciğer ustaları ve bando ekiplerince oluşturulan kortej, Meriç Köprüsü'nü geçerek Lozan Caddesi'ndeki dev ciğer tavasının olduğu alana yürüdü.

        Bando ekiplerinin performansları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, tava ciğerin Edirne'ye özgü geleneksel lezzet olduğunu söyledi.

        Tava ciğer ustalarının önceki kuşaklardan öğrendikleri lezzeti dünyaya tanıtmaya devam ettiğini belirten Gürkan, "11 yıldan bu yana geleneksel ciğer festivalini kutluyor ve bu marka ürünümüzü de tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz." dedi.

        Gürkan, 2018'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev ciğer tavasının turizm destinasyonu oluşturduğunu kaydetti.

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da AA muhabirine, festivalin tüm coşkusuyla devam ettiğini söyledi.

        Çok sayıda ziyaretçinin dünyanın en büyük tavasının etrafında buluştuğunu ifade eden Dinar, "Yarın kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif tava ciğerlerini yanında dünyanın en tatlı acı biberi Karaağaç biberiyle Saraçlar Caddesi'nde ikram edeceğiz. Festival için 1,5 ton ciğer hazırladık ama yoğunluğa göre yarın 2 ton ciğer dağıtabiliriz." diye konuştu.

        Festival yarın düzenlenecek acı biber, tava ciğer yeme yarışmaları ve ciğer ikramının ardından sona erecek.

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