Meriç Nehri kenarında düzenlenen konserde 7 dilde şarkılar söylendi

Edirne'de 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında organize edilen konserde 7 dilde şarkılar seslendirildi.

Edirne Belediyesi Kent Orkestrası, Meriç Nehri kenarındaki Protokol Evi'nde sahne aldı.

Orkestra, İbranice, Rumca, Bulgarca, Türkçe, İtalyanca, Ermenice ve Romence eserler seslendirdi.

Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Zafer, AA muhabirine, konserin temasının 1902 yılında Edirne Belediyesi meclis üyelerinin resmedildiği tablodan alındığını söyledi.

Tabloda 6 Müslüman, 6 gayrimüslim meclis üyesinin resmedildiğini belirten Zafer, "Konserimizde bu ünlü tablomuza ithafen, İbranice, Rumca, Bulgarca, Türkçe, İtalyanca, Ermenice ve Romence eserler seslendirdik. Kültürlerin harmanlandığı şehrimizde geçmişte birçok farklı dilde şarkıların seslendirildiği ve adeta açık hava müzesini andıran sokaklarında bu muhteşem ezgilerin duyulduğu nice dönemler yaşanmıştır." dedi.

Bu arada, Protokol Evi bahçesinde Belediye Başkanı Recep Gürkan, ciğer ustaları ve akademisyenlerin katılımıyla ciğer ve biber söyleşisi yapıldı.