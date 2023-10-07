Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Meriç Nehri kenarında düzenlenen konserde 7 dilde şarkılar söylendi

        Edirne'de 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında organize edilen konserde 7 dilde şarkılar seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meriç Nehri kenarında düzenlenen konserde 7 dilde şarkılar söylendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında organize edilen konserde 7 dilde şarkılar seslendirildi.

        Edirne Belediyesi Kent Orkestrası, Meriç Nehri kenarındaki Protokol Evi'nde sahne aldı.

        Orkestra, İbranice, Rumca, Bulgarca, Türkçe, İtalyanca, Ermenice ve Romence eserler seslendirdi.

        Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Zafer, AA muhabirine, konserin temasının 1902 yılında Edirne Belediyesi meclis üyelerinin resmedildiği tablodan alındığını söyledi.

        Tabloda 6 Müslüman, 6 gayrimüslim meclis üyesinin resmedildiğini belirten Zafer, "Konserimizde bu ünlü tablomuza ithafen, İbranice, Rumca, Bulgarca, Türkçe, İtalyanca, Ermenice ve Romence eserler seslendirdik. Kültürlerin harmanlandığı şehrimizde geçmişte birçok farklı dilde şarkıların seslendirildiği ve adeta açık hava müzesini andıran sokaklarında bu muhteşem ezgilerin duyulduğu nice dönemler yaşanmıştır." dedi.

        Bu arada, Protokol Evi bahçesinde Belediye Başkanı Recep Gürkan, ciğer ustaları ve akademisyenlerin katılımıyla ciğer ve biber söyleşisi yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Edirne'de Bando ve Ciğer Festivali'nde 2'nci gün; rekorluk tava önünde kons...
        Edirne'de Bando ve Ciğer Festivali'nde 2'nci gün; rekorluk tava önünde kons...
        Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, suçüstü yakala...
        Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, suçüstü yakala...
        Edirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kortej yürüyüşü ile devam e...
        Edirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kortej yürüyüşü ile devam e...
        Edirne'de botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 27 FETÖ mensubu yakalandı
        Edirne'de botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 27 FETÖ mensubu yakalandı
        Edirne´de botla Yunanistan´a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne´de botla Yunanistan´a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de ev sahibi ile kiracı arasındaki "depozito bedeli" icralık oldu
        Edirne'de ev sahibi ile kiracı arasındaki "depozito bedeli" icralık oldu