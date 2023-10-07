Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de kendisini polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:00 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de kendisini polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

        Alınan bilgiye göre, Ü.G'yi (80) telefonla arayan M.G, kendisini polis gibi tanıtıp, bankadaki hesabının terör örgütünün eline geçtiğini söyledi.

        Şüpheli, Ü.G'den bankadaki parası ve ziynet eşyalarını kendisine teslim etmesini istedi.

        Yaşlı kadın, durumu polis ekiplerine haber verdi.

        Belirlenen adreste Ü.G ile buluşup 1 milyon 200 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim alan M.G, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kovalamacada polis kaza yaptı! 2 yaralı
        Kovalamacada polis kaza yaptı! 2 yaralı
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Zıpkıncının kamerasına takıldı!
        Zıpkıncının kamerasına takıldı!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Meriç Nehri kenarında düzenlenen konserde 7 dilde şarkılar söylendi
        Meriç Nehri kenarında düzenlenen konserde 7 dilde şarkılar söylendi
        Edirne'de Bando ve Ciğer Festivali'nde 2'nci gün; rekorluk tava önünde kons...
        Edirne'de Bando ve Ciğer Festivali'nde 2'nci gün; rekorluk tava önünde kons...
        Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, suçüstü yakala...
        Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, suçüstü yakala...
        Edirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kortej yürüyüşü ile devam e...
        Edirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kortej yürüyüşü ile devam e...
        Edirne'de botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 27 FETÖ mensubu yakalandı
        Edirne'de botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 27 FETÖ mensubu yakalandı
        Edirne´de botla Yunanistan´a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne´de botla Yunanistan´a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi yakalandı