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        Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 21:44 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:47
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        Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Üsküp beldesi girişindeki bir ağaç işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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