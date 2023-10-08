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        Edirne'de botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı

        Edirne'de, botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 27 zanlıdan 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 00:11 Güncelleme: 08.10.2023 - 00:11
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        Edirne'de botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
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        Edirne'de, botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 27 zanlıdan 20'si tutuklandı.

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bosnaköy yakınlarında yaptıkları kontrollerde, botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu tespit etti.

        Yakalanan şüphelilerin, FETÖ'ye üye olma suçundan aranma kayıtları olduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer 3 zanlıdan 2'sinin gözaltı süresi savcılıkça uzatıldı, biri de salıverildi.

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