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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da polis ekiplerince ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:47 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:47
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da polis ekiplerince ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 2 şüphelinin yakalandığı denetimde 187 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Denetimde 23 aracın sorgusu yapıldı, 5 araç sürücüsüne 2 bin 695 lira para cezası uygulandı.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.P'yi Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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