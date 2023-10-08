Edirne Valisi Sezer'den Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a ziyaret Edirne Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Edirne'de turizmle ilgili devam eden çalışmalar ve yapımı planlanan projeler görüşüldü.

Görüşmede, Saraçlar Caddesi sokak sağlıklaştırması, Kaleiçi bölgesinde belirlenen sivil mimarlık örneği eserlerin restorasyonu, Şükrüpaşa Anıtı birinci etap kısmının yapımı ve çevre düzenlemesi ile Makedonya Saat Kulesi ikinci etabı projesinin yapımı konuları değerlendirildi.