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        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:51
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        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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