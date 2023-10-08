DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması şantiyesini ziyaret etti.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Yücegök, şantiye sahasında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Gölet tamamlandığında 3 bin 920 dekar tarım arazisinin suyla buluşacağı ifade edildi.

- Saadet Partisinin mahalle ziyaretleri

Saadet Partisi Edirne Mahalli İdareler Komisyonu üyeleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette muhtar Nuri Bostancı'yla görüşen komisyon üyeleri, mahalle hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Mahalli İdareler Başkanı Tezcan Karakütük, mahallede sosyal yaşam alanlarının yetersiz olduğunu iddia etti.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinlediklerini belirten Karakütük, "Yıldırım Beyazıt Mahalle'mizin birçok sorunu var. Mahallemiz 5 bin kişiye yakın bir nüfusa sahip, fakat sağlık hizmetlerinden, sosyal yaşam alanlarına kadar bayağı eksikleri var. Mahallemizin de diğer mahalleler gibi bir sosyal yaşam alanına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

- İl Özel İdaresinin yol yapım çalışmaları

Edirne İl Özel İdaresinin yol yapım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Havsa ilçesine bağlı Bostanlı köyünde 3 kilometrelik sathi kaplama gerçekleştirildi.

Yol yapım çalışmalarının süreceği öğrenildi.