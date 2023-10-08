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        Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:23
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        Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan O.B. ve kardeşi E.B. ile T.P. ve babası A.P. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.B, tüfekle T.P. ve A.P'yi yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan T.P, hastanede yaşamını yitirdi.

        Ameliyata alındığı öğrenilen A.P'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

        Olayın şüphelileri E.B. ve O.B, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

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