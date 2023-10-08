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        Edirne'deki festivalde vatandaşlara 1 ton 100 kilo tava ciğeri ikram edildi

        Edirne'de 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında vatandaşlara 1 ton 100 kilo tava ciğeri ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:43 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:14
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        Edirne'deki festivalde vatandaşlara 1 ton 100 kilo tava ciğeri ikram edildi
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        Edirne'de 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında vatandaşlara 1 ton 100 kilo tava ciğeri ikramında bulunuldu.

        Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin son gününde ciğer ustaları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından oluşturulan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Saraçlar Caddesi'ndeki festival alanına yürüdü.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin önemli bir kültür, turizm ve gastronomi kenti olduğunu söyledi.

        Kentin gelişmesi için tüm paydaşların el birliğiyle hareket ettiğini belirten Sezer, "Bu festivalde önemli bir değeri hep beraber yaşatma ve geleceğe aktarma arzusu var. Bugün Türkiye'de 'ciğer' dendiği zaman akıllara hemen Edirne geliyor. 'Edirne'ye ciğer yemeye gidelim' deniyor. Bu bir slogan haline geldi, 'Edirne'ye gel ciğerimi ye' diyor herkes. Bu festivalle Edirne'nin misafirperverliğini gösterme imkanı bulduk." diye konuştu.

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Edirne tava ciğerinin uluslararası bir marka haline geldiğini dile getirdi.

        Tava ciğerin kentin en önemli gastronomi ürünlerinin başında geldiğini vurgulayan Gürkan, "Tatillerde ve turist sezonunda Edirne'de günde 10 ton ciğer pişirildiğini gördük. Bu muhteşem bir rakam. Bugün de vatandaşlarımıza Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları nedeniyle bin 100 kilogram ücretsiz ciğer ikram edeceğiz." dedi.

        Ciğerci esnafı adına konuşan Niyazi Yavuz da festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Sezer, Gürkan ve protokol üyeleri önlük giyerek tava ciğeri pişirdi.

        Sezer ve Gürkan, pişirdikleri ciğerleri basın mensuplarına ikram etti.

        - Acı biber ve ciğer yeme yarışması

        Festival kapsamında acı biber ve ciğer yeme yarışmaları düzenlendi.

        Acı biber yeme yarışmasına 6 kişi katıldı. Edirneli aktör Levent Çakır'ın da katıldığı yarışmada, katılımcılar en çok acı biberi yemek için mücadele etti.

        Biberlerin acı olması nedeniyle zaman zaman yarışmacıların gözleri yaşardı.

        Yarışmayı 130 acı biber yiyen Yılmaz Yirmisin kazandı. Ciğer yeme yarışmasında ise birinciliği 2 porsiyon ciğeri en hızlı bitiren Doğukan Edinler elde etti. Birincilere 5 litre ayçiçeği yağı ve 5 porsiyon tava ciğeri hediye edildi.

        Festival, vatandaşlara tava ciğeri dağıtılmasıyla sona erdi.

        Kentin coğrafi işaretli lezzetini tatmak isteyen katılımcılar kuyruk oluşturdu.

        Etkinlikte vatandaşlara 1 ton 100 kilo tava ciğeri ikram edildi.

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