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        Edirne'de iş yerinden kablo ve demir çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

        Edirne'de iş yerinden kablo ve demir çalarken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:54 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:15
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        Edirne'de iş yerinden kablo ve demir çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Edirne'de iş yerinden kablo ve demir çalarken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekibi, devriye sırasında Karaağaç Mahallesi'ndeki iş yerinin penceresinden 2 kişinin ellerinde çuvalla çıktığını gördü.

        Ekip tarafından yakalanan Y.U. ve D.G'nin ellerindeki çuvallarda iş yerinden çaldıkları elektrik kablosu, su saati ve demir malzemeler olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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