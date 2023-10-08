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        Edirne'de tren yolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de tren yolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 21:17 Güncelleme: 08.10.2023 - 21:28
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        Edirne'de tren yolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de tren yolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kapıkule Sınır Kapısı yolu mevkisinde bulunan tren yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeden geçen yük treni, yangın nedeniyle kontrol amaçlı durduruldu.

        Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının ardından yük treni seferine devam etti.

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