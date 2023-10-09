Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 09.10.2023 - 09:06 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:06
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler O.G. ve İ.G'yi Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 4 gram uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.