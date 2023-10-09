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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:06 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:06
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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler O.G. ve İ.G'yi Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 4 gram uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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