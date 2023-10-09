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        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü ilçesinde trafik denetiminde 51 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:13
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        Edirne'de asayiş
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        Uzunköprü ilçesinde trafik denetiminde 51 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede çeşitli noktalarda trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Polis ekipleri tarafından 158 araç kontrol edildi, 51 sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 315 bin 125 lira ceza uygulandı.

        Denetimlerde 22 araç ise trafikten men edildi.

        - Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barutluk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.S'nin üzerini aradı.

        Aramada 1,72 gram skunk ele geçirildi.

        Y.S. gözaltına alındı.

        - Parası çalınan kişi polise başvurdu

        Uzunköprü ilçesinde parası çalınan kişi polise başvurdu.

        Rızaefendi Mahallesi'ndeki evine gelen S.A, 116 bin lirasının yerinde olmadığını fark etti.

        S.A. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

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