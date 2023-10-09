Edirne'de bir evde uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de bir evde 743 gram esrar ele geçirildi.
Edirne'de bir evde 743 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında U.A'nın evinde narkotik dedektör köpek yardımıyla arama yaptı.
Aramada 743 gram esrar, evin bahçesinde ekili 12 kök kenevir, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi.
Evinde bulunamayan U.A'yı yakalama çalışmaları sürüyor.