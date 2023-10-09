Trakya Üniversitesi, Balkanlar'daki 4 üniversite ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Üniversiteler Birliğinin (BAU) "Balkanlar'da Akademik İşbirliği, Zorluklar ve Gelecek Perspektifleri" konferansı Tuzla Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konferansa katılan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova "Isa Boletini" Mitrovica Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alush Musaj, Filibe Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Toni Shekerdzhiev, Sırbistan Niş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dragan Antic ve Kuzey Makedonya Tetova Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jusuf Zejneli ile iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, BUA'nın yeni iş birliklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan önemli bir birlik olduğunu belirtti.

Balkanlar’daki dört önemli üniversiteyle iş birliğine imza attıklarını dile getiren Tabakoğlu, "Bu anlaşmalar sayesinde eksik yönlerimizi güçlendirme, güçlü yönümüzle de diğer üniversitelere destek olma imkanı buluyoruz. Trakya Üniversitesi olarak amacımız, Balkanlar'daki kurumların daha güçlü olmasını sağlamak ve Balkanlar'a daha çok katkı sağlamaktır. Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar ise bu amacımız doğrultusunda atılmış adımlardır." ifadelerini kullandı.

- BUA'nın gelecek dönem başkanı Tiran Üniversitesi oldu

Balkan Üniversiteler Birliğinin (BUA) gelecek dönem başkanı Arnavutluk Tiran Üniversitesi oldu.

Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BUA 7. Genel Kurul Toplantısı Tuzla Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Birliğin Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun da katıldığı toplantıda geçen yılki toplantıda kabul edilen üyelerin katılımına ilişkin anlaşmalar imzalandı.

İmza töreninin ardından 2024 yılı BUA Başkanlığı seçimine ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Tiran Üniversitesi oy birliği ile 2024 yılı başkanı olarak kabul edildi.

Tabakoğlu, BUA Dönem Başkanı Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic’e birlik adına teşekkür belgesi verdi.