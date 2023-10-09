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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, konser düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:06
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, konser düzenleyecek.

        "Gönül Şarkıları" isimli konser sanat yönetmeni Halil Erseven yönetiminde gerçekleşecek.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 12 Ekim Perşembe 20.00'de gerçekleştirilecek konserin biletleri topluluğun gişesinden veya çevrim içi satın alınabilecek.

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