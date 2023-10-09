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        Edirne'den kısa kısa

        Enez'de trap atış müsabakaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:17
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        Edirne'den kısa kısa
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        Enez'de trap atış müsabakaları yapıldı.

        Enez Avcılık ve Atıcılık Derneği ile Enez Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyetin 100. yılı anısına Tatlısu mevkisinde yapılan müsabakalara katılan sporculara Türk bayrağı hediye edildi.

        Belediye Başkanı Özkan Günenç, müsabakalara katılan yarışmacılara başarılar diledi.

        Müsabakalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Günenç, gelecek yıl daha geniş katılım için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

        Enez Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Yalçın Bitikli de bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı anısına düzenledikleri müsabakalara 50 sporcunun katıldığını belirtti.

        Müsabakaların güzel ve güneşli bir havada başarıyla yapıldığını ifade eden Bitikli, katılan ve destek verenlere teşekkür etti.

        Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

        - "Ahiliğin Önemi ve Günümüzdeki Karşılığı" konulu söyleşi düzenlendi

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında (ETSO) "Ahiliğin Önemi ve Günümüzdeki Karşılığı" konulu söyleşi düzenlendi.

        ETSO Konferans Salonu'ndaki söyleşide konuşan Prof. Dr. Mete Gündoğan, ahiliğin çok önemli bir teşkilat olduğunu belirtti.

        Ahi Evran'ın çok yönlü yetişmiş bir kişi olduğunu ifade eden Gündoğan, şunları kaydetti:

        "Ahilik teşkilatı olmasaydı, Anadolu'daki obalar yok olurdu. Ahi Evran, Moğol tehlikesini çok önceden görmüştür. Ahi Evran o dönem adeta savunma sanayisine giriyor, üretim yapıyor. Aynı zamanda siyaseti de çok yakından takip ediyor ve risk almayı biliyordu. Daha sonra kendisi Kırşehir'e yerleşiyor ve 32 iş kolunu Ahilik Teşkilatı altında topluyor. Kesin olmamakla birlikte yaklaşık 90 yaşında Moğollara karşı savaşırken vefat ettiği söyleniyor. İşte böyle bir şahıs Ahilik Teşkilatı’nı kuruyor."

        Gündoğan’a söyleşi sonunda ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz tarafından Edirnekari tablo hediye edildi.

        - Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'den Filistin'e destek

        Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, Filistin halkının her zaman yanında olacaklarını belirtti.

        Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in tüm dünyanın huzur ve barışı için en büyük tehdit olduğunu ifade etti.

        Sözlü kınamaların hiçbirinin İsrail'in Filistin'deki işgali ve katliamlarını engelleyemediğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

        "Her seferinde görülmüştür ki İsrail sadece ama sadece güçten anlamaktadır. Bu hususlar dikkate alındığında Hamas'ın terör devleti İsrail'in yıllardır sürdürdüğü işgal politikasına ve vahşi saldırılarına karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonu da Filistin halkının kendini savunma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir.

        Bugün bir kez daha açık ve net olarak ilan ediyoruz ki biz, dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. İl başkanlık binamıza Filistin bayrağını astık. Tüm siyasi partilere, STK ve halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Herkes binasına Filistin bayrağını asarak İsrail'e olan tepkisini, Filistin'e olan desteğini göstersin."

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