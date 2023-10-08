Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de iş yerinden kablo ve demir çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Edirne'de iş yerinden kablo ve demir çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:54 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de iş yerinden kablo ve demir çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de iş yerinden kablo ve demir çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Karaağaç Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yaparken yakalanan Y.U. ve D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekibi dün devriye sırasında Karaağaç Mahallesi'ndeki iş yerinin penceresinden çıkan 2 şüphelinin ellerindeki çuvallarda elektrik kablosu, su saati ve demir malzemeler olduğunu tespit etmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Türkiye ve Batı Trakya'dan mimar adayları Edirne'nin tarihi ve kültürel yap...
        Türkiye ve Batı Trakya'dan mimar adayları Edirne'nin tarihi ve kültürel yap...
        Barınak kapısına bağlanarak terk edilen yaralı köpek, tedaviye alındı
        Barınak kapısına bağlanarak terk edilen yaralı köpek, tedaviye alındı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa