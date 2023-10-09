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        Edirne Belediyesi ile Edirne Barosu arasında adli yardım protokolü imzalandı

        Edirne Belediyesi ile Edirne Barosu arasında adli yardım protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:47
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        Edirne Belediyesi ile Edirne Barosu arasında adli yardım protokolü imzalandı
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        Edirne Belediyesi ile Edirne Barosu arasında adli yardım protokolü imzalandı.

        Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Barosu Avukat Hayrettin Belli Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ihtiyacı olan insanların savunma hakkına katkıda bulunma fırsatı verdiği için protokol fikrini sunan Baro Başkanı Gökhan Karakoç'a teşekkür ettiğini söyledi.

        Karakoç'un, protokolle savunma hakkına erişimi ekonomik nedenlerle kısıtlanmış olan insanlara destek olunacağını söylediğini belirten Gürkan, "Ben bu insanlara yardım etme fırsatını bize sağladığınız için hem kendi adıma hem Edirne Belediyesi Meclisi adına size çok teşekkür ediyorum. Bana her gün onlarca insan gelir çeşitli destek ve yardımlar için. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlara destek olmak kutsal, onurlu bir şey. Bunun hukuki anlamda da var olabileceği bizim hafızamızda yoktu. Siz bunun ayırdına varmamızı sağladınız." diye konuştu.

        Gürkan, 27 yılı kamuda olmak üzere 39 yıldır devlete ve millete hizmet ettiğini, belediye başkanı olana kadar ne bir ifade verdiğini ne de soruşturma geçirdiğini dile getirdi.

        Belediye başkanı olduktan sonra gittikçe büyüyen bir kartopu gibi davalar ve soruşturmaların olduğunu ifade eden Gürkan, "Benim savunma hakkının önemini ve vazgeçilmezliğini fark edişim belki de, 'damdan düşenin halini damdan düşen anlar' hesabı daha çok belediye başkanlığı dönemimde ortaya çıktı. Bu ülkede ihtiyacı olanları hakkıyla savunacak gerçek savunma temsilcilerine, gerçek hukukçulara ihtiyaç var. Tıpkı sizin gibi." dedi.

        Karakoç da imzalanacak protokol ile Edirne'de yaşayan dezavantajlı vatandaşların adalete erişiminin önündeki engellerin aşılacağını belirtti.

        Protokolün, ekonomik sebeplerle hakkını arayamayan vatandaşlara sahip çıkacağını dile getiren Karakoç, "Cumhuriyetimizin 100. yılına çok yakışan, hemşerilerimize dokunan bu projenin hayata geçirilmesinde verdiğiniz destek için size şahsım ve Edirne Barosu adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Baromuzun da 100 yaşını kutladığımız bu kutlu yılda, böyle anlamlı bir projeye ortak olmamıza, ev sahipliği yapmamıza vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Gürkan ve Karakoç protokole imza attı.

        Törene belediye başkan yardımcıları Selçuk Çakır, Hakan İşcan, Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Barosu yönetimi ve avukatlar katıldı.

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