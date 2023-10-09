Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı

        Edirne'de, "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve çelenk töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve çelenk töreni düzenlendi.

        25 Kasım Stadyumu önünde toplanan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

        Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Ulaşdır, törende yaptığı konuşmada, sporun yaşam biçimi olarak benimsenmesi ve geniş alanlara yayılması çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için sporun en önemli araçlardan biri olduğunu belirten Ulaşdır, bu konunda amatör spor kulüplere büyük görevler düştüğünü ifade etti.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünün sporun ve sporcuların gelişmesi için çaba sarf ettiğini vurgulayan Ulaşdır, şunları kaydetti:

        "Bu anlamda gençlerimizin ve halkımızın her alanda spor yapabilmeleri için il merkezinde ve tüm ilçelerimizde spora yönelik yatırımlarımıza, bakanlığımızın politikaları doğrultusunda ve Valiliğimizin desteğiyle aralıksız olarak devam etmekteyiz.

        Amatörler Türk sporunun kalbidir. Bu uğurda çalışan yöneticilere, spor kulüplerine ve sporculara teşekkür ederim."

        Program, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        Edirne'de hayvan barınağı kapısına bırakılan yaralı köpekler tedaviye alınd...
        Edirne'de hayvan barınağı kapısına bırakılan yaralı köpekler tedaviye alınd...
        Edirne Belediyesi ile Edirne Barosu arasında adli yardım protokolü imzaland...
        Edirne Belediyesi ile Edirne Barosu arasında adli yardım protokolü imzaland...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Türkiye ve Batı Trakya'dan mimar adayları Edirne'nin tarihi ve kültürel yap...
        Türkiye ve Batı Trakya'dan mimar adayları Edirne'nin tarihi ve kültürel yap...
        Barınak kapısına bağlanarak terk edilen yaralı köpek, tedaviye alındı
        Barınak kapısına bağlanarak terk edilen yaralı köpek, tedaviye alındı