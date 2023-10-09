Edirne'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı

Edirne'de, "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve çelenk töreni düzenlendi.

25 Kasım Stadyumu önünde toplanan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Ulaşdır, törende yaptığı konuşmada, sporun yaşam biçimi olarak benimsenmesi ve geniş alanlara yayılması çalışmalar yapıldığını söyledi.

Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için sporun en önemli araçlardan biri olduğunu belirten Ulaşdır, bu konunda amatör spor kulüplere büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünün sporun ve sporcuların gelişmesi için çaba sarf ettiğini vurgulayan Ulaşdır, şunları kaydetti:

"Bu anlamda gençlerimizin ve halkımızın her alanda spor yapabilmeleri için il merkezinde ve tüm ilçelerimizde spora yönelik yatırımlarımıza, bakanlığımızın politikaları doğrultusunda ve Valiliğimizin desteğiyle aralıksız olarak devam etmekteyiz.

Amatörler Türk sporunun kalbidir. Bu uğurda çalışan yöneticilere, spor kulüplerine ve sporculara teşekkür ederim."

Program, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.