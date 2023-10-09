Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de hayvan barınağı kapısına bırakılan yaralı köpekler tedaviye alındı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde hayvan barınağı kapısına bırakılan yaralı köpekler tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:43 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de hayvan barınağı kapısına bırakılan yaralı köpekler tedaviye alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde hayvan barınağı kapısına bırakılan yaralı köpekler tedavi altına alındı.

        Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneğinin barınağına gelen hayvanseverler kapısına iple bağlanarak terk edilen yaralı bir köpek buldu.

        Çeşitli yerlerinde yarası bulunan terrier cinsi köpek veteriner kliniğine götürüldü.

        KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, AA muhabirine, önceki gün de pinscher cinsi 2 yaralı köpeği daha barınağın önünde bulduklarını söyledi.

        Üzerinde çip bulunmayan yaralı köpeklerin tedavi altına alındığını belirten Cebeci, "İnsanlar cins köpekleri para verip sahipleniyor, hevesi geçince de sokağa bırakıyor. 'Çocuğunuz, eşiniz istedi' diye parayla can satın almayın. Bu canları sahiplenecek, bakacaksanız barınaklara başvurun. Yaralı halde bulduğumuz köpekler sağlığına kavuştuktan sonra onlara iyi bir yuva bulmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
        Edirne'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
        Edirne Belediyesi ile Edirne Barosu arasında adli yardım protokolü imzaland...
        Edirne Belediyesi ile Edirne Barosu arasında adli yardım protokolü imzaland...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Türkiye ve Batı Trakya'dan mimar adayları Edirne'nin tarihi ve kültürel yap...
        Türkiye ve Batı Trakya'dan mimar adayları Edirne'nin tarihi ve kültürel yap...
        Barınak kapısına bağlanarak terk edilen yaralı köpek, tedaviye alındı
        Barınak kapısına bağlanarak terk edilen yaralı köpek, tedaviye alındı