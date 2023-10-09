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        İpsala Sınır Kapısı'nda tır dorsesinin yemek dolabına gizlenmiş 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesindeki yemek dolabına gizlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 21:19 Güncelleme: 09.10.2023 - 21:23
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        İpsala Sınır Kapısı'nda tır dorsesinin yemek dolabına gizlenmiş 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesindeki yemek dolabına gizlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Makedonya uyruklu D.P'nin kullandığı tırı sınır kapısında durdurdu.

        Risk kriterleri kapsamında tır x-ray taramasına sevk edildi.

        Yoğunluk tespit edilen tırda arama yapıldı.

        Aramada tırın dorsesindeki yemek dolabına gizlenmiş Filistin ve Mısır uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Tır sürücüsü insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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