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        Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:29
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Edirne merkez ve Uzunköprü ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda 207 gram esrar, bir kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.K, M.D, K.Y, G.E, H.E, T.T. ve S.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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