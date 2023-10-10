Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Edirne merkez ve Uzunköprü ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 207 gram esrar, bir kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K, M.D, K.Y, G.E, H.E, T.T. ve S.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.