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        Edirne'de 9. Kitap Günleri Edirneli yazar Şevket Süreyya Aydemir anısına düzenlenecek

        Edirne'de 13-22 ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 9. Kitap Günleri, Edirneli yazar Şevket Süreyya Aydemir anısına düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:24
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        Edirne'de 9. Kitap Günleri Edirneli yazar Şevket Süreyya Aydemir anısına düzenlenecek
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        Edirne'de 13-22 ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 9. Kitap Günleri, Edirneli yazar Şevket Süreyya Aydemir anısına düzenlenecek.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe 25 yayınevi ve 78 yazar katılacak.

        Yazar Ayşe Kulin'in onur konuğu olacağı Edirne 9. Kitap Günleri'nde, söyleşiler ve imza günleri düzenlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, etkinliğin Edirneli yazar Şevket Süreyya Aydemir'in anısına düzenleneceğini belirtti.

        Aydemir'in önemli bir yazar ve düşünce insanı olduğunu vurgulayan Gürkan, "Aydemir, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlattığı 'Tek Adam 've İsmet İnönü'yü yazdığı 'İkinci Adam' isimli eserleri başta olmak üzere birçok kitabı kaleme alarak, okuyucular ile buluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

        Kitapseverleri organizasyona davet eden Gürkan, şunları kaydetti:

        "Edirne Kitap Günleri geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sadece Edirnelilerin değil, tüm Trakya'daki kitapseverlerin katılacağı; kültür şöleninin yaşanacağı bir etkinlik olacak. Bu kültür şöleninde yer almak isteyen herkesi Edirne Belediyesi 9. Kitap Günlerimize davet ediyorum."

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