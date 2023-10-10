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        ETSO, yerli otomobil Togg'u teslim aldı

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:48
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        ETSO, yerli otomobil Togg'u teslim aldı
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        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı.

        ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, odanın hizmet binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Togg'u teslim alarak kullanmaya başladıklarını söyledi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Genel Kurulundaki kurada 176'ıncı sırada yer aldıklarını belirten Irmak, "Türkiye'de 365 oda ve borsa var. Bize yılbaşına kadar sıra gelmez diye düşünüyorduk. TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu teslimatın hızlanacağını, üretimin ivme kazandığını söylemişti, dediği gibi oldu. Üretim hızlandı ve sıramız geldi. Ödememizi yaptık. Bir hafta sonra aracımızı teslim aldık." diye konuştu.

        Irmak, otomobil için 1 milyon 650 bin lira ödeme yaptıklarını dile getirdi.

        Togg'a sahip olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Irmak, "Yerli ve milli otomobilimiz, Türkiye'nin gururu. 100 yıllık markalardan fazlası var, eksiği yok. Donanımı, yazılımı gayet güzel. Kullandım test ettim. İlk üretim için benim beklentilerimin üzerinde. Konforu ve performansı mükemmel. Daha iyi serilerinin de geleceğini düşünüyorum." dedi.

        Irmak ve yönetim kurulu üyeleri oltu renkli, 22 ET 872 plakalı Togg ile basın mensuplarına poz verdi.

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