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        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 07:58 Güncelleme: 11.10.2023 - 08:00
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        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        İ.B'nin kullandığı 22 ADC 971 plakalı otomobil, Yancıkçı Şahin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda O.K. idaresindeki 22 ACM 091 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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