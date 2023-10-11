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        Edirne'de jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor

        Edirne'de jandarma trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol ve denetimleri sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:17
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor
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        Edirne'de jandarma trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol ve denetimleri sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri alkollü araç kullanmaktan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını azaltmak amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

        Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

        - Okul servisleri denetlendi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri okul servislerini denetledi.

        Keşan Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Mecidiye köyünde okul servisi, şoför ve rehber personeline yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimin ardından ekipler şoförleri bilgilendirdi.

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