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        Balkan Senfoni Orkestrası sezonu konserle açtı

        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası sezon açılış konseri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:40
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        Balkan Senfoni Orkestrası sezonu konserle açtı
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        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası sezon açılış konseri gerçekleştirdi.

        Balkan Senfoni Orkestrası, Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in şefliğinde konservatuvarın konser salonunda sahne aldı.

        Sanatseverlerin ilgiyle izlediği konserde, Bestesi Nevit Kodallı'ya ait Telli Turna Suiti, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Klarnet Konçertosu ve Vittorio Monti'nin Csardas adlı eserleri seslendirildi.

        Klarnet sanatçısı And Karabacak'ın solist olduğu sezon açılış konseri dinleyenlerden beğeni topladı.

        Konsere Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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