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        Edirne'de polisten kaçan minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polis ekiplerince 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:18 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:40
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        Edirne'de polisten kaçan minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de polis ekiplerince 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Motosikletli polis ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan 22 ACE 489 plakalı minibüs, Çavuşbey Mahallesi'nde durduruldu, sürücü araçtan inerek kaçtı.

        Araçtaki Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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