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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da evinden bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:14 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:14
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da evinden bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan N.Ö, evinde bulunan bisikletinin çalındığını fark etti.

        N.Ö, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        H.S.B, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        Motosiklet sahibi Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.T'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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