Sınır kapılarından geçişler Edirne'deki karbon salımını artırıyor

Edirne'de sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için gerekli olan adımların atılacağı eylem planı uygulanacak.

Edirne Belediyesinin İstanbul Enerji AŞ işbirliğiyle hazırladığı "Edirne Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" tanıtım toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantıda, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm kurumlara ve vatandaşlara önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

Kapsamlı bir plan hazırlandığını ve geleceğe yönelik hedeflerin konulduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne'nin bazı dezavantajları var. Özellikle karbon salımı noktasında sıkıntılar var. Edirne'nin 200 bin nüfusu var, kişi başına düşen araç sayısı ona göre zannediyoruz ama dünyanın ikinci en büyük kara sınır kapısı bizim ilimizde. Bu hem avantaj hem dezavantaj. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yılda yaklaşık 2,5-3 milyon araç geçiyor. Her gün 1200 tır Kapıkule'den çıkış yapıyor. Bunların hepsi şehrimizdeki karbon salımını artırıyor.

Bunun yanında komşularımızdan gelen araçlar var, özellikle Bulgaristan'da bizdeki gibi araç muayeneleri olmuyor. Sınırınızdan giren aracın kontrolü sizde değil. Bunların hepsi şehrimiz anlamında negatif konular. 2050 yılında ulaşmayı planladığımız hedefimiz 'karbon nötr' olmaktır. Bu hedefe bir an önce ulaşmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz."

İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın ise yapılan çalışmalarla Edirne'nin enerji envanterinin ortaya çıkartıldığını ifade etti.

Kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlandığını dile getiren Yalçın, "Bu eylem planlarının gerçekleşmesi halinde 2030'da yüzde 40, 2050'de karbon nötr bir Edirne olacak. Planın ana teması bu." diye konuştu.

Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Savaş Çerkez de raporla ilgili sunum gerçekleştirdi.