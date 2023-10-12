Edirne sınırında Bulgar polisi öldürdüğü iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı

Edirne sınırında Bulgar polis memurunun silahla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık E.E, kardeşi M.E. ile sanık avukatları ve ölen Bulgar polisi P.D.B'nin yakınları katıldı.

Sanık E.E, savunmasında üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Çobanlık yaparak geçimini sağladığını, olay günü de iş bulmak için köye gittiğini ileri süren E.E, "Sınıra girdiğimizi bilmiyorduk. Yemek için bir yere oturduk. Yemeğimizi yedik. Sonra bir ışık geldi üzerimize, ne olduğunu anlamadım. Korktum ve o yöne doğru silahla ateş ettim. Aramızda 8 metre vardı. Ama kimseyi görmedim. Seslendim, ses vermedi. Bende ateş etmeye başladım." dedi.

Mahkeme başkanının sanığa "Daha önceki ifadende 'şahsa hedef alarak ateş ettim' demişsin. Şimdi ise 'görmedim' diyorsun." demesi üzerine sanık, korkudan daha önce bu şekilde ifade verdiğini savundu.

Sanık E.E'nin avukatı ise müvekkilinin öldürme kastıyla ateş etmediğini E.E'nin olay günü sarhoş olduğunu ileri sürdü.

Avukat, müvekkilinin tutuklu bulunduğu sürenin göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Tutuksuz yargılanan sanık M.E. ise ağabeyi ile olay günü iş aramaya gittiklerini ileri sürdü.

Yemek yedikten sonra erken uyuduğunu, silah seslerine uyandığını anlatan M.E, "Uyanınca ağabeyim bana 'yat olum ses çıkarma' dedi. Bende tekrar uyumaya devam ettim. Ağabeyime hiçbir şey sormadım. Ben meraklı bir insan da değilim. Sabah kalktık. Sonra Vaysal köyüne giderken jandarma bizi yakaladı." dedi.

Mahkeme Başkanının "Yanında 9 el ateş ediliyor, sen uyumaya devam ediyorsun, nereye ateş ettiğini sormadın mı?" sorusu üzerine sanık M.E, "Ben erken yatan birisiyim, uyumaya devam ettim. Nereye ateş ettiğini merak etmedim." diye cevap verdi.

Daha önceki ifadesiyle şimdi yaptığı savunmanın çelişkili olması üzerine sorulan soruya ise sanık M.E, "Korktuğum için daha önce öyle ifade vermiştim."dedi.

- "Bütün ailemizi öldürmüş oldu"

Maktul P.D.B'nin annesi K.B.N ise olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini söyledi.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahil olmak istediğini belirten K.B.N, "Maktul benim oğlumdur. Bizi gece uyandırdılar. Bu tatsız olayla ilgili bilgi verdiler. Çevremizde olan insanlar ile bütün ailemizi öldürmüş oldu. Mahkemeden adaletli bir karar istiyoruz." dedi.

Duruşmada sanıkların arkadaşı N.T'de tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti sanık ve avukatların savunmasının ardından sanıklardan E.E'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü sınır hattında 8 Kasım 2022'de Bulgar polis memuru av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olaya karıştıkları iddia edilen E.E. ve M.E'yi av tüfeğiyle yakalamıştı.