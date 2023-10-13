Trakya'daki camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi Trakya'daki camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi.

Trakya'daki camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi.

Edirne'de vatandaşlar başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri olmak üzere kentteki camilerde sabah namazı için saf tuttu.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu Eski Cami'de vatandaşlarla namaz kıldı.

Namazın ardından terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda şehit olan Mehmetçikler ve İsrail'in saldırılarında Filistin'de hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

Başoğlu, İsrail tarafından Gazze'de katliam yapıldığını söyledi.

Tüm Müslümanların Filistin'deki kardeşleri için dua ettiğini belirten Başoğlu, "Dünyanın neresinde bir mazlum varsa neresinde bir gözyaşı varsa Müslümanlar olarak dualarımızla onlara destek vermek istedik." dedi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi başta olmak üzere kentteki tüm camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi.

Kentteki camilerde "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" programı kapsamında namaz öncesi Fetih Suresi okundu.

İl Müftüsü Yusuf Eviş'in sabah namazını kıldırmasının ardından, Mehmetçiğin yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda başarılı olması için dua edildi.

İsrail'in Filistin'e uyguladığı abluka ve saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar ile yaralanan vatandaşların şifa bulması, Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükun olması için vatandaşlar ellerini semaya açtı.

Tekirdağ Orta Cami'de de vatandaşlar sabah namazı için saf tuttu. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.