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        Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan panelvanda 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan panelvanda bulunan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 08:41 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:45
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        Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan panelvanda 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan panelvanda bulunan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Otoyol Edirne gişeleri yakınlarında 34 EH 6550 plakalı panelvan minibüsün ters yöne girdiği tespit edildi.

        Polis ekipleri aracı durdurmaya çalıştı.

        Kaçmaya çalışan araç sürücüsü kontrolü kaybedince bariyerlerin üzerine çıktı.

        Sol lastikleri asılı kalan panelvan durdu.

        Bunun üzerine araçtan inen sürücü ve düzensiz göçmenler araziye doğru kaçtı.

        Ekiplerin yakaladığı 10 düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kaçan araç sürücüsünün yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

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